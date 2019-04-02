افتتاح الحديقة القرآنية في دبي

دبي، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

أقيم حفل افتتاح رسمي للحديقة القرآنية في منطقة الخوانيج لمدينة دبي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن بلدية دبي أن الحديقة التي تقع على مساحة إجمالية قدرها 60 هكتارا تتضمن بحيرات وأماكن للترفيه وخدمات تجارية تخدم زوار الحديقة وكافة الأشجار التي تم ذكرها في القرآن الكريم.

تتكون الحديقة من 12 بستانا تحوي النباتات المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، مع فوائدها العلمية والطبية واستعمالاتها، منها: الموز والرمان والزيتون والبطيخ والعنب والتين والثوم والكراث والبصل والذرة والعدس والقمح وحبة البركة والزنجبيل والتمر الهندي والريحان والقرع والخيار والنخيل وغيرها، بالإضافة إلى أشجار الطاقة الشمسية، مستوحاة من فن الخطوط العربية والإسلامية .

تهدف الحديقة القرآنية إلى مد جسور التواصل الفكري والثقافي مع مختلف الثقافات والديانات والشعوب، بالاطلاع على المنجز الحضاري للدين الإسلامي في مجال البيئة النباتية.