عدد سكان أذربيجان يبلغ 9 ملايين و988 ألف و437 نسمة

باكو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

بلغ عدد سكان أذربيجان بمقدار 6980 نسمة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 9 ملايين و988 ألف و437 نسمة حتى الأول من شهر فبراير للعام الجاري.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الكثافة السكانية تبلغ 115 نسمة في الكيلومتر المربع.

ويسكن 52.8 في المائة من السكان في المدن و47.2 في المائة بالقرى ومنهم 49.9 في المائة هم الذكور و50.1 في المائة هن الإناث. لكل 1000 رجل 1005 امرأة.

وشكلت حالات الوفاة خلال فترة الربع الأول للعام الحالي 5432 حالة وفاة ويشكل مستوى الوفاة لكل 1000 نسمة من السكان 6.5 حالات.

وفقا للمعلومات، سجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية التابعة لوزارة العدل 90523 مولود ومولودين جددا ويأتي هذا المعدل لكل 1000 نسمة من السكان 14.8 مولودا. أن 298 مولود هم التوائم و9 منهم هم ثلاثة التوائم.

وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال الفترة المذكورة 4422 عقد زواج و1428 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 5.3 عقود زواج و1.7 طلاق.