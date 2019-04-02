نور سلطان، 2 أبريل، أذرتاج قال أيبيك سمادياروف إن كازاخستان تستضيف الاجتماع الثاني لفريق العمل رفيع المستوى لشؤون بحر الخزر. أفادت أذرتاج عن سمادياروف الناطق باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية قوله إن الاجتماع الثاني لفريق العمل يعقد فترة 16-17 أبريل الحالي بمدينة نور سلطان. يذكر أن الاجتماع الأول انعقد في باكو فترة 19-20 فبراير الماضي بحضور وفود أذربيجان وإيران وكازاخستان وروسيا وتركمانستان.

AZERTAG.AZ : نور سلطان تستضيف الاجتماع الثاني لفريق العمل رفيع المستوى لشؤون بحر الخزر

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