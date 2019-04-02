مكالمة هاتفية بين رئيسي أذربيجان وروسيا

باكو، 2 أبريل، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية في 2 أبريل نيسان اليوم بين رئيسي جمهورية أذربيجان إلهام علييف والاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.

أفادت أذرتاج عن بيان المكتب الإعلامي الرئاسي أن الرئيسين إلهام علييف وفلاديمير بوتين بحثا نتائج اول لقاء رسمي منعقد بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في 29 مارس بفيينا بوساطة المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وعملية المفاوضات الرامية إلى حل قضية احتلال الأراضي الأذربيجانية في قراباغ وما حوله من قبل أرمينيا.

واكد الرئيسان على أهمية تفعيل وتنشيط عملية المفاوضات ضمن مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

وتم التعبير خلال المكالمة الهاتفية عن اليقين من مواصلة تطور التعاون القائم بين أذربيجان وروسيا في مختلف المجالات تطورا ناجحا.