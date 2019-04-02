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    رئيس الوزراء يستقبل وزير التنمية الرقمية والدفاع وصناعة الفضاء الجوي الكازاخستاني

    ٠٢.٠٤.٢٠١٩ [٢١:٥‎٢]

    باكو، 2 أبريل، أذرتاج

    استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني نيروز محمدوف وزير التنمية الرقمية والدفاع وصناعة الفضاء الجوي الكازاخستاني عسكر جمعة غالييف في 2 أبريل اليوم.

    أفادت أذرتاج أن رئيس الوزراء أكد أن الزيارات المتبادلة والمباحثات المقامة خلالها والوثائق الموقع عليها تثبت وجود العلاقات الوطيدة جدا بين البلدين اليوم. وأضاف هناك إمكانات طيبة للمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين والأخويين مشيرا إلى أن زيارة الوزير الكازاخستاني لها أهمية خاصة لتوسيع التعاون أيضا.

    وأفاد الوزير عسكر جمعة غالييف أن التعاون بين البلدين بعد إعادتهما بناء استقلالهما ازداد تعززا والعلاقات الأذربيجانية الكازاخستانية تتطور اليوم بنجاح بمختلف المجالات.

    وتم التأكيد في اللقاء على حرص أذربيجان وكازاخستان على الاستفادة بالدرجة القصوى من فرص ممر النقل الدولي الممتد من الصين إلى أوروبا. كما تبادل الطرفان الآراء حول النشاط المشترك في بحر الخزر والتعاون في مجالات النقل والاتصالات والصناعات الدفاعية وصناعة الفضاء الجوي وتكنولوجيا المعلومات ومن ضمنها الرقمنة وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء يستقبل وزير التنمية الرقمية والدفاع وصناعة الفضاء الجوي الكازاخستاني
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