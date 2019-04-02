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    الخارجية: تصريحات أخيرة لقيادة أرمينيا لا توافق مع لقاء فيينا والبيان المشترك الصادر عنه

    ٠٢.٠٤.٢٠١٩ [٢٢:٥‎٢]

    باكو، 2 أبريل، أذرتاج

    جاء في تعليق صدر عن وزارة الخارجية الأذربيجانية أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادة أرمينيا وسلوكها وبما فيه تقدم وزير الدفاع للبلد المحتل بصيغة "حرب جديدة من اجل الاستيلاء على أراض جديدة" مرفوض بالكامل حيث أننا نعتقد أن مثل هذه الخطوات لا توافق مع لقاء فيينا المنعقد على مستوى رئاستي البلدين والبيان المشترك الصادر عنه.

    أفادت أذرتاج عن تعليق الخارجية أنها تعد أن "مثل هذه الاستفزازات تضع عملية المفاوضات المقامة طوال السنوات الممتدة وفعاليات المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي تحت علامة الاستفهام ونود أن نشدد على أن كل المسؤولية عن نتائج سلبية ممكنة ناتجة عن مثل هذا الخطاب الخطير تقع الجانب الأرميني. "

    AZERTAG.AZ :الخارجية: تصريحات أخيرة لقيادة أرمينيا لا توافق مع لقاء فيينا والبيان المشترك الصادر عنه
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