الرئيس إلهام علييف يتفقد قطار باكو – تبيليسي – قارص – إضافة

باكو، 3 أبريل، أذرتاج

تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 أبريل نيسان اليوم قطار ركاب يتم تشغيله على مسار خط باكو – تبيليسي – قارص.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة شاهد في البداية لدى محطة سكة حديد باكو رسما تخطيطيا لمحطة سكة حديد غابالا.

ثم تعرف الرئيس إلهام علييف على قطار ركاب يتم تشغيله على مسار خط باكو – تبيليسي – قارص.

وأحاط رئيس شركة سكة حديد أذربيجان جاود قربانوف رئيس الدولة علما بان قطار الركاب المؤلف من 10 عربات المنتج من قبل شركة ستادلر السويسرية بطلب سكة حديد أذربيجان وصل إلى باكو في 29 مارس عبورا تركيا وجورجيا. وسعة القطار 246 راكب بالاتجاه الواحد على عربات تختلف سعتها بين 10 و20 و32 راكبا حسب تصانيفها الأربعة وهو قادر على الحركة بسرعة تبلغ 160 كم في الساعة.

يذكر انه يخطط تنظيم نقل الركاب على مسار باكو – تبيليسي – قارص في العام الجاري. وستحضر في المرحلة الثانية 10 عربات وفقا للاتفاقية الموقع عليه مع الشركة السويسرية.

هذا وقد تم تشغيل مسار باكو – تبيليسي – قارص بالحفل المهيب المنظم لدى ميناء باكو البحري التجاري الدولي في أكتوبر عام 2017م ليتحقق أفخم مشاريع تاريخ أذربيجان المستقلة ويجري حاليا نقل الشحن بين آسيا وأوروبا بنجاح.