قوات الاحتلال الأرمينية تخرق الهدنة 22 مرة

باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

خرقت قوات الاحتلال الأرمينية وقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران مواقعها الواقعة في قرية شاوارشاوان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية جيناري بمحافظة بيرد الأرمينية والمرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قايماقلي وقوشجو أيريم بمحافظة قازاخ الأذربيجانية وقريتي كوخانبي وأغبولاق بمحافظة طوفوز الأذربيجانية والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرى طاغي بكلي وشيخلار ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرى قوبو ديلاغاردا وكوردلر وهوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظتي جورانبوي وتارتار الأذربيجانيتين على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.