زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تايوان
AzerTAg.az
٠٣.٠٤.٢٠١٩ [١١:٤٨]
بكين، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر جزيرة تايوان الصينية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز الزلازل الصيني أن الهزات الأرضية وقعت في مدينة تايدون في الساعة 09:52 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 12 كيلومترا تحت الأرض.
لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.
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