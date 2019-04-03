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    زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تايوان

    ٠٣.٠٤.٢٠١٩ [١١:٤٨]

    بكين، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر جزيرة تايوان الصينية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز الزلازل الصيني أن الهزات الأرضية وقعت في مدينة تايدون في الساعة 09:52 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 12 كيلومترا تحت الأرض.

    لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تايوان
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