زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تايوان

بكين، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر جزيرة تايوان الصينية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز الزلازل الصيني أن الهزات الأرضية وقعت في مدينة تايدون في الساعة 09:52 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 12 كيلومترا تحت الأرض.

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.