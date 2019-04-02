دبلوماسيو أكثر من 60 بلدا يتفقدون التنمية الاقتصادية الثقافية في كنجه (صور)

كنجه، 2 أبريل (أذرتاج).

زار ممثلو السلك الدبلوماسية المعتمدة في أذربيجان في 2 أبريل مدينة كنجه.

أفاد مراسل أذرتاج أن دبلوماسي أكثر من 60 بلدا ومنظمة دولية تفقدوا التنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية في كنجه ثاني أكبر مدينة في أذربيجان وقدراتها السياحية.

تعرف الضيوف حديقة حيدر علييف والمركز الذي يحمل اسمه في كنجه وضريح الشاعر والمفكر الأذربيجاني الكبير نظامي كنجوي في المدينة. أحيط الضيوف علما بان الضريح أنشئ على قبر الشاعر لأول مرة في القرن الرابع عشر ميلاديا. حتى الآن بنيت على قبره 4 أضرحة في القرون المختلفة.

بعد ذلك قام الضيوف بجولة تفقدية في مصنع السيارات في كنجه. قيل ان المصنع تم تشغيله في ديسمبر عام 2004. وبدأت في مارس عام 2007 تصنع فيه جرارات من طراز "بيلاروس". وصنعت حتى الآن 10386 جرارة من 11 نوع. كما يصنع فيه منذ عام 2015 شاحنات من طراز "كاماز" و"أورال"، كذلك "ماز". كما صنعت فيه حتى الآن 852 مقطورة للجرارات و330 مقطورة لشاحنة "ماز".

كما يخطط تركيب حافلات من طراز "ماز" قريبا. يعمل حاليا في المصنع حوالي 600 عامل. الى جانب ذلك، تصنع فيه سيارات وشاحنات لخدمات المرافق العامة، على أساس معدات "هالير" الألمانية.

علاوة على ذلك، تم التوقيع في ديسمبر العام الماضي مع شركة "بيلكوموناش" البيلاروسية على معاهدة لجلب 4 مركبات للحافلات الى المصنع. للمصنع مندوبية في جورجيا.

بعد ذلك زار الضيوف مجمع "إمامزاده" الديني أحد الأماكن المقدسة في العالم الإسلامي.

بعد التعرف على مدينة كنجه توجه الضيوف الى محافظة ساموخ.

رافق الدبلوماسيين في هذه الزيارة رئيس التشريفات الرسمية لدى وزارة الخارجية السفير بروين ميرزه زاده.

يجب الذكر ان وزارة الخارجية وديوان رئيس الجمهورية تنظم جولات تعرف على مدينة كنجة ومحافظتي ساموخ وجويجول فترة 2-3 أبريل الحالي لأكثر من 60 ممثلا عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة في أذربيجان. أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن غرض الزيارة تعرف الدبلوماسيين على تنمية أقاليم أذربيجان وإحاطتهم علما في هذا السياق بالمشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنفذة في أقاليم البلد وكذلك إمكانات سياحية فيها.