تخصيص 2.8 مليون مانات لإنجاز إنشاء الطريق البري الواصل بين باكو – شاماخي – يفلاخ – خوجاسن

باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم قرارا جمهوريا بشأن التدابير الإضافية لإنشاء الطريق البري الواصل بين باكو – شاماخي – يفلاخ – خوجاسن.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 2.8 مليوني مانات من صندوق احتياطي الرئيس الأذربيجاني المقضي عليه في ميزانية الدولة لعام 2019 إلى إنشاء الطريق البري.