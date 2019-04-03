ممثلو السلك الدبلوماسية في أذربيجان يزورون ساموخ

ساموخ، 2 أبريل (أذرتاج).

زار ممثلو السلك الدبلوماسية المعتمدة في أذربيجان في 2 أبريل محافظة ساموخ بعد انتهاء زيارتهم كنجه.

أفاد مراسل أذرتاج أن دبلوماسي أكثر من 60 بلدا ومنظمة دولية تفقدوا التنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية في ساموخ وقدراتها السياحية.

قام الضيوف بزيارة تفقدية للمجمع السكني المزود بالطاقة البديلة.

بعد ذلك تفقد الضيوف الأعمال المقامة من قبل شركة "آغرو دايري" في المحافظة. يقع هذا المجمع الزراعي في ارض مساحتها الإجمالية 5 آلاف هكتار. تعرف الدبلوماسيون على مستودع القمح، والآليات المعاصرة والمزرعة.

رافق الدبلوماسيين في هذه الزيارة رئيس التشريفات الرسمية لدى وزارة الخارجية السفير بروين ميرزه زاده.

يجب الذكر ان وزارة الخارجية وديوان رئيس الجمهورية نظمت جولات تعرف على مدينة كنجة ومحافظتي ساموخ وجويجول فترة 2-3 أبريل الحالي لأكثر من 60 ممثلا عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة في أذربيجان. أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن غرض الزيارة تعرف الدبلوماسيين على تنمية أقاليم أذربيجان وإحاطتهم علما في هذا السياق بالمشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنفذة في أقاليم البلد وكذلك إمكانات سياحية فيها.