الرئيس التركي يزور روسيا الأسبوع المقبل

إسطنبول، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

سيزور في 8 أبريل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الروسي للمرة الثالثة خلال هذا العام.

أفادت وكالة أذرتاج أن برنامج الجولات يشمل على مشاركة رجب طيب أردوغان في حفل افتتاح سنة الثقافة والسياحة التركية الروسية واجتماع مجلس التعاون التركي الروسي الرفيع المستوى وعلى مشاهدته أوبرا "طرويا" على مسرح البولشوي في موسكو.