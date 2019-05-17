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    وفد من المجموعة البرلمانية المعنية بشؤون جنوب القوقاز في البوندستاغ الألماني يزور أذربيجان

    ١٧.٠٥‎.٢٠١٩ [١٨:١٨]

    برلين، 17 مايو / أيار، (أذرتاج)

    التقى السفير الأذربيجاني في ألمانيا رامن حسنوف مع رئيس وأعضاء المجموعة البرلمانية المعنية بشؤون جنوب القوقاز في البوندستاغ البرلماني.

    تحدث رئيس المجموعة والنائب يوهانس كارس عن أنشطة المجموعة خلال الاجتماع في الجمعية البرلمانية الألمانية لدى البوندستاغ وأشار إلى زيارته المرتقبة إلى أذربيجان في الفترة ما بين 21-24 مايو.

    أطلع السفير رامين حسنوف البرلمانيين الألمان على التغيرات الإيجابية في العلاقات بين أذربيجان وألمانيا وخاصة في مجال التعاون بين البرلمانين. وشدد على الاهتمام الكبير لأذربيجان بالزيارة المرتقبة لوفد المجموعة البرلمانية لجنوب القوقاز.

    ثم تبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. أجاب السفير رامن حسنوف على أسئلة النواب الألمان حول الوضع الحالي وعملية تسوية النزاع الأرمني الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :وفد من المجموعة البرلمانية المعنية بشؤون جنوب القوقاز في البوندستاغ الألماني يزور أذربيجان
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