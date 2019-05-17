رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس النواب التشيكي مع الوفد المرافق له

باكو، 17 مايو، أذرتاج

استقبل رئيس الوزراء نيروز محمدوف في 17 مايو اليوم رئيس مجلس النواب التشيكي راديك مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن رئيس الوزراء محمدوف ابلغ أن العلاقات الأذربيجانية التشيكية بعد إعادة أذربيجان بناء استقبالها انتقلت إلى مرحلة تنمية جديدة للعلاقات الثنائية قائلا إن تبادل زعيمي البلدين بزيارات يساهم مساهمة مهمة في تطوير العلاقات بين البلدين. وقال إن أذربيجان والتشيك أقيمت بينهما علاقات التعاون المثمر الذي يشمل على مجالات السياسة والاقتصاد والإنسانية والعلوم الفنية وغيرها.

وابلغ محمدوف أن إقليم قراباغ الجبلي والمحافظات السبع المطلة عليه الأذربيجانية ما زالت تحت سيطرة قوات الاحتلال الأرميني نحو 30 سنة معبرا عن شكره لجمهورية التشيك والبرلمان التشيكي على دعم موقف أذربيجان المحق العادل من معالجة النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان حول قضية احتلال الأراضي الأذربيجانية في قراباغ وما حوله والوثيقة المتبناة بشأن مجزرة خوجالي.

وقال راديك فوندراتشيك إنه يرأس وفدا موسعا مفيدا أن البلدين بينهما علاقات جيدة وزاد أن الزيارات المتبادلة تستهدف مساهمة المزيد في توسيع العلاقات الثنائية. وأضاف أن أذربيجان شريك موثوق به للتشيك لافتا إلى تأييد التشيك بحل النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان حول قضية احتلال الأراضي الأذربيجانية في قراباغ وما حوله سلميا على أساس مبادئ ومعايير القانون الدولي.