بحث تنفيذ مشاريع مشتركة في المجال العسكري الفني مع التشيك

باكو، 17 مايو، أذرتاج

استقبل نائب وزير الصناعات الدفاعية يحيى موسايف في 17 مايو اليوم رئيس هيئة إدارة شركة تشيسكا زبروجوفكا غروب أس ايه رئيسها ليوبومير كوفاريك مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الصناعات الدفاعية أن نائب الوزير عبر عن الامتنان من مستوى عال للعلاقات الثنائية بين أذربيجان والتشيك. وقدم معلومات حول فعاليات المؤسسة مشددا على استعداد الوزارة للتعاون مع المؤسسات ذات الصلة التشيكية في المجال العسكري الفني.

وبحث الجانبان في اللقاء كذلك مسائل تنفيذ مشاريع مشتركة في المجال العسكري والعسكري الفني.