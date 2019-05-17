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    الوزير: أذربيجان تقترح للولايات المتحدة بالاستفادة من إمكانات السياحة واللوجستية والنقل والعبور

    ١٧.٠٥‎.٢٠١٩ [٢١:١٨]

    باكو، 17 مايو، أذرتاج

    قال سمير شريفوف إن أذربيجان تقترح للولايات المتحدة الأمريكية بالاستفادة استفادة أوسع من إمكانات البلد في السياحة واللوجستية والنقل والترانزيت.

    أفادت أذرتاج عن شريفوف وزير المالية قوله لصحفيين إن اجتماع لجنة الشراكة الاقتصادية الأذربيجانية الأمريكية استؤنف بعد فاصل معين ونعتبر أن فعاليات اللجنة تساهم بين البلدين في التعاون والعلاقات والاتصالات وهي قادرة على مواصلة ذلك.

    وأضاف الوزير شريفوف أن أولويات التعاون المستقبلي تضم أساسا دراسة إمكانات تجارية وتحليلها وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين دون شك بجانب زيادة الصادرات من أذربيجان والتوريد إلى أذربيجان وأحجام الاستثمارات المتبادلة وتطبيق التكنولوجيا العليا مفيدا أن الجانب الأمريكي قدم كمية كافية من المقترحات الطريفة كما تقترح أذربيجان بالاستفادة أوسع من إمكاناتها في السياحة واللوجستية والنقل والترانزيت واستثمار الأموال المباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية في أذربيجان. ونرى أن كلا البلدين يملكان إمكانات حسنة إلى الدرجة الكافية في هذا المجال.

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