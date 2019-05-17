السفير: الولايات المتحدة مستعدة لدعم جهود أذربيجان في تنمية السياحة والزراعة والتكنولوجيا العليا والبنية التحتية

باكو، 17 مايو، أذرتاج

قال لي ليتزنبرغر إن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتقديم دعم لجهود مبذولة من جانب أذربيجان في مجالات تنمية الزراعة والسياحة والتكنولوجيا العليا والبنية التحتية.

أفادت أذرتاج عن ليتزنبرغر السفير الأمريكي في باكو قوله لصحفيين اليوم إنه يستحق التقدير والثناء عقد اجتماع لجنة الشراكة الاقتصادية الأذربيجانية الامريكية من جديد بعد فاصل طويل وهناك إمكانات هامة وقوية جدا في العلاقات الثنائية بين البلدين ويجب تطوير هذه الإمكانات ومما نهتم به هي زيادة حجم التبادل التجاري وعدد وحجم الاستثمارات وتستعد الولايات المتحدة لتقديم دعم لجهود مبذولة من قبل أذربيجان في مجالات تنمية الزراعة والسياحة والتكنولوجيا العليا والبنية التحتية ونعتقد أن مجال الزراعة هو الأهم بالنسبة لنا.

وزاد أن وفد امريكي في مجال الطاقة يزور باكو نهاية الشهر لحضور معرض النفط والغاز لبحر الخزر التقليدي وتدعم الولايات المتحدة الامريكية دائما تصدير موارد الطاقة الأذربيجانية إلى الأسواق العالمية.

واكد السفير الأمريكي على أن البيئة القانونية في أذربيجان احدى العوامل بالغة الأهمية بالنسبة للشركات الامريكية حيث أن سيادة القانون عامل اهم لممثلينا رجال الاعمال.