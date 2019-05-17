الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الاوكراني الجديد

باكو، 17 مايو، أذرتاج

تسلم الرئيس إلهام علييف في 17 مايو اليوم أوراق اعتماد سفير جديد التعيين لأوكرانيا في البلد فلاديسلاف كانيفسكي.

أفادت أذرتاج أن السفير فلاديسلاف كانيفسكي استعرض حرس الشرف.

قدم فلاديسلاف كانيفسكي أوراق اعتماده للرئيس إلهام علييف.

ثم اجتمع الرئيس علييف مع السفير الاوكراني الجديد.

وجرى في الاجتماع تبادل الآراء حول آفاق تطور التعاون في مختلف مجالات العلاقات الأذربيجانية الأوكرانية ومن ضمنها التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثمارات وافاق التعاون الثقافي.

وأبلغ السفير فلاديسلاف كانيفسكي انه لن يبخل من جهد خلال مدة عمله الدبلوماسي إلا ويبذله من أجل تطوير علاقات التعاون بين البلدين.