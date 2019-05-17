محمدياروف يلتقي بوزير الخارجية الفرنسي في باريس

باكو، 17 مايو، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف على هامش زيارة عمل يقوم بها فرنسا بنظيره الفرنسي جان ايف لو دريان.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزيرين بحثا في اللقاء إمكانات التعاون بين أذربيجان وفرنسا في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والإنسانية وغيرها مؤكدين على وجود إمكانات واسعة لتطوير التعاون بين البلدين.

وتبادل محمدياروف وجهات نظر مع نظيره الفرنسي حول الوضع الحالي لوتيرة المفاوضات الجارية في حل النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان حول قضية احتلال الأراضي الأذربيجانية في قراباغ وما حوله سلميا بوساطة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي.

وابلغ الوزير جان ايف لو دريان أن فرنسا بصفتها بلدا مشاركا في رئاسة مجموعة منسك لن تبخل جهدا لحل النزاع سلميا.

كما بحث الوزيران في اللقاء سائر المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.