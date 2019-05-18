مرور 27 عاما على احتلال محافظة لاتشين الأذربيجانية من قبل قوات الاحتلال الأرميني 

أقجابدي، 18 مايو، أذرتاج

اليوم يمر 27 عاما على احتلال محافظة لاتشين الأذربيجانية من قبل قوات الاحتلال الأرميني. وعززت أرمينيا صلتها المباشرة مع الانفصاليين في قراباغ الجبلية بعد احتلالها لمحافظة لاتشين في الثامن عشر من مايو/أيار 1992م.

أفادت أذرتاج أن محافظة لاتشين احتلت تماما في 18 مايو عام 1992م. ويعيش أكثر من 74 الف من أهالي محافظة لاتشين منذ 27 عاما حياة التشرد القسري كلاجئين استوطنوا مؤقتا بمدن ومحافظات أذربيجان.

وكان يسكن في محافظة لاتشين حتى الاحتلال 63 الف نسمة. وقد أسفر الاحتلال عن تدمير مدينة واحدة وبلدة واحدة و125 قرية فى المحافظة واستشهاد 267 شخصًا مدنيا وجرح المئات من الناس. وأصبح 871 طفلا يتامى جراء هذا العدوان. وحجم خسائر وأضرار المحافظة بسبب الاحتلال والتدمير والنهب والسلب والتخريب يزيد عن 1ر7 مليارات دولار.

ونتيجة احتلال لاتشين البالغة مساحتها العامة 1835 كم مربع تم القضاء على 217 مركزا للثقافة و101 مؤسسة تعليمية و142 مؤسسة طبية و462 منشأ تجاري و96 مؤسسة عامة و30 مؤسسة للاتصالات ومؤسستان لإنتاج السيارات وقطع الغيار و13 الف و745 بيت وتعرض 54 أثر تاريخي عالمي واكثر من 200 اثر تاريخي في المحافظة للتخريب والتشويه والهدم بجانب سلب 25 ألف رأس من البقر واكثر من 200 ألف رأس من الضأن من المؤسسات الخاصة وآلاف من عائلات النحل وجميع ممتلكات الأهالي.

كما هدم معظم المعالم التاريخية والآثار المعمارية الهندسية القديمة في لاتشين مثل معبد أق اوغلان من القرن الـ9 ومعبد بير دمروفلو القرن 11 وضريح ملك اجدر بقرية جيجيملي قرن 12 م قلعة الطفل القرن 15 وكذلك جسور ذات قوسين وقوس قديمة ومدافن تعود إلى العصور الحديدية والبرونزية والمقابر

كما لم تنفذ القرارات الأربعة (822،853،874،884) الصادرة عن مجلس الأمن للأمم المتحدة التي تطالب فيها انسحاب القوات الأرمينية من الأراضي الأذربيجانية المحتلة فورا دون قيد وشرط، غير أنه لم ينفذ من قبل جمهورية أرمينيا حتى الآن.

وجميع الهياكل التنفيذية لمحافظة لاتشين ناشطة في أراضي تخته كوربو لمحافظة اقجابدي ونفذ كثير من الأعمال الرامية إلى تحسين ظروف حياة اللاجئين من لاتشين البالغ عددهم 13 ألف لاجئ في القصبة.