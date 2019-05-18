زلزال قوي بقوة 6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

طوكيو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 27.4 كيلومترا وكان مركز الزلزال على بعد 12 كيلومترا من جنوب غرب مدينة تارونا.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال