زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب إندونيسيا

طوكيو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

ضرب زلزال بشدة 5.6 درجات الشاطئ الجنوبي لجزيرة جاوة الإندونيسية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الأوروبي أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات وكان مركز الزلزال على بعد 297 كيلومتر من جنوب غرب مدينة باندونغ.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.