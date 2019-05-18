انخفاض إنتاج البنزين للسيارات في البلاد بنسبة 4 في المائة

باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

أنتج 682 ألف طن من وقود الديزل و397.7 ألف طن من البنزين للسيارات و104.2 ألف طن من البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية و196.5 ألف طن من الكيروسين و25.7 ألف طن من المازوت و5.4 ألف طن من زيوت التشحيم و49.2 ألف طن من القار و81.8 ألف طن من فحم الكوك النفطي.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن إجمالي قيمة الإنتاج في مجال إنتاج المنتجات النفطية خلال الفترة المشمولة بالتقرير انخفض بنسبة 3.4 في المئة مقارنة مع يناير - أبريل من العام السابق وبلغت مليار و19.1 مليون مانات.

انخفض إنتاج بنزين للسيارات بنسبة 4 في المائة. وارتفع إنتاج وقود المازوت والكيراثين وقود الديزل والبنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية.