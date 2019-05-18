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    زيادة نقل الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب الرئيسية في أذربيجان

    ١٨.٠٥‎.٢٠١٩ [١٤:٤١]

    باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    نقل 9 مليارات و881.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير – أبريل للعام الجاري وزاد بنسبة 21.8 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 34.4 في المائة من الغاز تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- أرضروم وتم تصدير 3 مليارات و397.8 مليون متر مكعب من الغاز بذلك الخط.

    AZERTAG.AZ :زيادة نقل الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب الرئيسية في أذربيجان
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