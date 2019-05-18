نقل 10.4 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية
AzerTAg.az
١٨.٠٥.٢٠١٩ [١٥:٠٠]
باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)
تم نقل 12 مليونا و950.1 ألف طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية بأذربيجان خلال 4 أشهر من العام الحالي.
وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 81 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 10 ملايين و483.7 ألف طن من البترول من باكو بهذا الخط خلال نفس الفترة.
وكذلك، تم خلال أشهر يناير - أبريل نقل مليون و523.4 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٠:٤٥]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٠:٤١]
٢٠.٠٥.٢٠١٩ [١٤:١٩]
٢٠.٠٥.٢٠١٩ [١٠:٤٥]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٧:٤٣]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٢:٣٠]
٢٠.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٣١]
٢٠.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٢٠]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٦:٤٠]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٦:١٥]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٥:٢٠]
١٦.٠٥.٢٠١٩ [١٢:٣٣]
٠٦.٠٥.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
٠٦.٠٥.٢٠١٩ [١٤:١٦]
٢٢.٠٤.٢٠١٩ [١٩:٢١]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٢٠]
٢٠.٠٥.٢٠١٩ [١٧:٣٢]
١٥.٠٥.٢٠١٩ [٢٢:٤٩]
١٤.٠٥.٢٠١٩ [١٤:٤٧]
١٥.٠٥.٢٠١٩ [١١:٥٦]
٠٦.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
٣٠.٠٤.٢٠١٩ [١٧:١١]
٢٣.٠٤.٢٠١٩ [١٤:٤٠]
٠١.٠٢.٢٠١٩ [١١:٥٩]
١٢.٠١.٢٠١٩ [١٤:١٥]
١١.٠١.٢٠١٩ [١٩:١٧]
٢١.١٢.٢٠١٨ [٢٠:١٥]
٢٠.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٠٢]
١٨.٠٥.٢٠١٩ [١٧:٣٨]
١٦.٠٥.٢٠١٩ [١١:٥٢]
١٤.٠٥.٢٠١٩ [١٦:٤٨]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٢:٣٤]
٢٠.٠٥.٢٠١٩ [١٦:٣٦]
١٨.٠٥.٢٠١٩ [١٦:١٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك