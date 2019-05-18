نقل 10.4 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية

باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

تم نقل 12 مليونا و950.1 ألف طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية بأذربيجان خلال 4 أشهر من العام الحالي.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 81 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 10 ملايين و483.7 ألف طن من البترول من باكو بهذا الخط خلال نفس الفترة.

وكذلك، تم خلال أشهر يناير - أبريل نقل مليون و523.4 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.