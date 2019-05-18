أذربيجان تنتج أكثر من 102 ألف طن من الميثانول خلال 4 أشهر
AzerTAg.az
١٨.٠٥.٢٠١٩ [١٥:٣٨]
باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)
صدرت شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) خلال 4 أشهر للعام الجاري 38 ألف طن من البروبيلين و42.1 الف طن من البولي إثيلين و48.8 الف طن من إثيلين و101.7 الف طن من الميثانول.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم تصدير 4.1 ألف طن من البروبيلين و4.2 الف طن من البولي إثيلين و14.7 ألف طن من الميثانول. زاد إنتاج الإثيلين المطلق من المنتجات الكيميائية الأساسية بنسبة 80.2 في المائة وإنتاج البولي إثيلين بنسبة 21.2 في المائة وإنتاج البروبيلين بنسبة 7.6 في المائة خلال الشهر السابق.
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