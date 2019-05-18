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    استهلاك 341 ألف طن من الديزل خلال الربع الأول

    ١٨.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:٢٥‎]

    باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم استخدام 340.8 ألف طن من وقود الديزل في أذربيجان خلال الربع الأول للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء أنه تم استهلاك 309.9 ألف طن من البنزين للسيارات و88.7 ألف طن من وقود الطيران والكراسين و81 ألف طن من البنزين في صناعة البتروكيماويات و37.9 ألف طن من الغاز السائل و25.4 ألف طن من زيت البيتومين و12.4 ألف طن من زيوت التشحيم.

    AZERTAG.AZ :استهلاك 341 ألف طن من الديزل خلال الربع الأول
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