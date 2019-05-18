بث العلاقات البرلمانية الأذربيجانية الفرنسية

باكو، 18 مايو، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الاذبيجاني ائلمار محمدياروف على هامش زيارة عمل يقوم بها لفرنسا بنائب رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كارول بورو بونار ومجموعة الصداقة الأذربيجانية الفرنسية لدى الجمعية الوطنية بيار آلان رافان.

أفادت أذرتاج أن بيان الوزارة أن اللقاء شدد فيه على أهمية تبادل الزيارات بمختلف المستويات بين البلدين مع تبادل وجهات نظر حول المستوى الحالي للتعاون البرلماني بين أذربيجان وفرنسا ومن ضمنها آفاق تطوير التعاون الثنائي في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة وغيرها.

اكد لطرفان على مساهمة فعاليات مجموعة الصداقة الأذربيجانية الفرنسية مساهمة كبيرة في تطوير التعاون بين البلدين مع تعبيرهما عن يقينهما من استمرار تطور العلاقات بسرعة.