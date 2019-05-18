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    حجم إنتاج الأجهزة الإلكترونية خلال أشهر يناير - أبريل

    ١٨.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:٤٣]

    باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم إنتاج البضائع الإلكترونية من الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والضوئية والمعدات الإلكترونية بقيمة 77.4 مليون مانات خلال 4 أشهر للعام الجاري.

    وقالت هيئة الإحصاء في بيان أن حجم إنتاج الحواسيب وسائر الأجهزة الإلكترونية ازداد بنسبة 2.6 في المائة في حين انخفض حجم إنتاج المعدات الإلكترونية بنسبة 14.2 في المائة قياسا إلى نفس الفترة من العام السابق.

    وجاء في البيان ان إنتاج الأجهزة الإلكترونية لقبول الصوت والصورة وسائر المعلومات وتحويلها او نقلها ازداد خلال الفترة المذكورة بنسبة 76.7 في المائة وإنتاج الثلاجات بنسبة 37.4 في المائة مع انخفاض إنتاج الأسلاك الكهربائية المخصصة لنقل الطاقة الكهربائية ما فوق 1 كيلو فولط بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.

    AZERTAG.AZ :حجم إنتاج الأجهزة الإلكترونية خلال أشهر يناير - أبريل
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