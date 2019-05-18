إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال 4 أشهر
AzerTAg.az
١٨.٠٥.٢٠١٩ [١٦:٥٣]
باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)
وفقا لمعلومات وزارة المالية، بلغت إيرادات ميزانية الدولة في يناير – أبريل 7 مليارات و503.4 مليون مانات ومصروفاتها 7 مليارات و220.5 مليون مانات.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن فائض الميزانية بلغ 282.9 مليون مانات أو 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
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