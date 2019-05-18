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    إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال 4 أشهر

    ١٨.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:٥‎٣]

    باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    وفقا لمعلومات وزارة المالية، بلغت إيرادات ميزانية الدولة في يناير – أبريل 7 مليارات و503.4 مليون مانات ومصروفاتها 7 مليارات و220.5 مليون مانات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن فائض الميزانية بلغ 282.9 مليون مانات أو 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

    AZERTAG.AZ :إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال 4 أشهر
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