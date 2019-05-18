إنتاج 12.4 مليون طن من البترول و8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان

باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

تم إنتاج 12 مليونا و445.6 ألف طن من البترول و11 مليارا و637.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال أشهر يناير – أبريل للعام الجاري. تم شراء 8 مليارات و41.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من هذا الحجم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال شهر بلغت 10.8 مليار مانات وهو ارتفع بنسبة 0.8 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

زاد إنتاج النفط في البلد بنسبة 3 في المائة وإنتاج الغاز بنسبة 43.5 في المائة.