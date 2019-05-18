حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وأوكرانيا يتجاوز 142 مليون دولار

كييف، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

تجاوز حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وأوكرانيا 142 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية الأوكرانية أن قيمة الصادرات من أذربيجان إلى أوكرانيا بلغت 45.4 مليون دولار خلال 3 أشهر وبلغت الواردات من أوكرانيا إلى بلدنا بلغت 96.9 مليون دولار خلال تلك الفترة.

يذكر أن أوكرانيا تتخذ المركز الثاني في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي لحجم التبادل التجاري مع أذربيجان. بلغ حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا 829 مليون دولار خلال العام الماضي، الأمر الذي ارتفع حوالي 18 مليون دولار مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2017.