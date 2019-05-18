انخفاض حجم التبادل التجاري الخارجي في جورجيا

تبليسي، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

بلغ حجم التبادل التجاري الخارجي في جورجيا حوالي 2.8 مليار دولار في الفترة ما بين يناير - مارس من العام الجاري، الأمر الذي انخفض بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية الجورجية أن الصادرات في التجارة الخارجية لجورجيا خلال أشهر يناير – مارس للعام الجاري زادت بنسبة 12.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 826 مليون دولار.

يذكر أن الواردات بلغت 1.9 مليار دولار، الأمر الذي انخفضت 4.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.