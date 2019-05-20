    • / سياسة

    سياسة


    بدء تدريبات تكتيكية قتالية واسعة النطاق للجيش الأذربيجاني

    ٢٠.٠٥‎.٢٠١٩ [١٠:٥‎٣]

    باكو، 20 مايو (أذرتاج)

    بدأ الجيش الأذربيجاني مع تشكيلاته المختلفة ووحداتها العسكرية تدريبات عسكرية تكتيكية قتالية واسعة النطاق تحت قيادة وزير الدفاع الجنرال ذاكر حسنوف وبناء على الخطة التي صادق عليها الرئيس الأذربيجاني القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الهدف الرئيسي للتدريبات التي ستستمر حتى 24 مايو هو ردع الهجوم ليلا والرد على العدو بضربات في الاتجاهات المختلفة وشن الجيش الأذربيجاني هجوما.

    سيجلب إلى التدريبات حوالي 10 آلاف عسكري و150 دبابة وغيرها من المركبات المدرعة ونحو 200 منظومة الصواريخ والمدفعية وراجمات الصواريخ والمدفعية و35 طائرة ومروحية قتالية.

    في التدريبات القتالية التي ستجرى في الأراضي الوعرة ليلا وفي الظروف الراديوإلكترونية المعقدة ستنفذ أوامر متعلقة بتنسيق العمليات بين التشكيلات المختلفة للجيش الأذربيجاني، كذلك إنزال المظلات وقوات الردع الخاصة في عمق دفاع العدو وتحسين قدرات الهيئات القيادية، الى جانب مسائل الحالة النفسية للعسكريين.

    AZERTAG.AZ :بدء تدريبات تكتيكية قتالية واسعة النطاق للجيش الأذربيجاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٧:٤٣]
    وفد وزارة الدفاع يشارك في مؤتمر مسابقات "الألعاب العسكرية الدولية - 2019"
    ٢١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٢:٣٠]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 20 مرة
    ٢٠.٠٥‎.٢٠١٩ [١٠:٤٧]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 21 مرة
    ١٨.٠٥‎.٢٠١٩ [١٢:١٣]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 23 مرة
    بدء تدريبات تكتيكية قتالية واسعة النطاق للجيش الأذربيجاني