بدء تدريبات تكتيكية قتالية واسعة النطاق للجيش الأذربيجاني

باكو، 20 مايو (أذرتاج)

بدأ الجيش الأذربيجاني مع تشكيلاته المختلفة ووحداتها العسكرية تدريبات عسكرية تكتيكية قتالية واسعة النطاق تحت قيادة وزير الدفاع الجنرال ذاكر حسنوف وبناء على الخطة التي صادق عليها الرئيس الأذربيجاني القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الهدف الرئيسي للتدريبات التي ستستمر حتى 24 مايو هو ردع الهجوم ليلا والرد على العدو بضربات في الاتجاهات المختلفة وشن الجيش الأذربيجاني هجوما.

سيجلب إلى التدريبات حوالي 10 آلاف عسكري و150 دبابة وغيرها من المركبات المدرعة ونحو 200 منظومة الصواريخ والمدفعية وراجمات الصواريخ والمدفعية و35 طائرة ومروحية قتالية.

في التدريبات القتالية التي ستجرى في الأراضي الوعرة ليلا وفي الظروف الراديوإلكترونية المعقدة ستنفذ أوامر متعلقة بتنسيق العمليات بين التشكيلات المختلفة للجيش الأذربيجاني، كذلك إنزال المظلات وقوات الردع الخاصة في عمق دفاع العدو وتحسين قدرات الهيئات القيادية، الى جانب مسائل الحالة النفسية للعسكريين.