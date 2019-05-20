وزير الطاقة الأذربيجاني أجرى عدة لقاءات في المملكة العربية السعودية

باكو، 20 مايو (أذرتاج).

أجرى وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف عدة لقاءات على هامش الاجتماع الـ14 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة تعهد خفض الإنتاج بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول من خارجها (أوبك+) في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان الوزير الأذربيجاني ناقش في لقائه مع وزير الطاقة والصناعة والثروة الطبيعية السعودي المهندس خالد عبدالعزيز الفالح الوضع الجاري في سوق النفط العالمية ومستوى تنفيذ الالتزامات والتوقعات القريبة والبعيدة الأمد ومسائل التعاون الثنائي في الطاقة.

أشار خالد الفالح إلى دور الرئيس الأذربيجاني في صيغة "أوبك+" ومشاركة أذربيجان في عملية استقرار سوق النفط في إطار "إعلان للتعاون" وأهمية اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة.

قال الوزير شاهبازوف ان أذربيجان تواصل دعمها للتعاون من اجل استقرار سوق النفط في العالم واستقرار الأسعار مشيرا إلى انها نفذت تعهدها المتعلق بسقف إنتاج النفط في أبريل.

كما استعرضت إمكانيات التعاون بين دوائر الأعمال وتوظيف استثمارات في مجال الطاقة بين البلدين. ونوقشت الأعمال المخطط تنفيذها في اطار مذكرة التعاون الموقعة مع شركة ACWA POWER السعودية للطاقة المتجددة.

كان الوضع في سوق النفط موضوع البحث الرئيسي في لقاء مع أمين عام أوبك محمد سنوسي باركيندو. أكد باركيندو على ضرورة مواصلة النشاط في صيغة أوبك + لاستقرار السوق. قال الوزير الأذربيجاني إن بلاده نفذت التزاماتها بنسبة 130 في المائة خلال 4 أشهر.

أشار الوزير إلى ضرورة إجراء تحليلات مفصلة مع اعتبار كافة العوامل الجيوسياسية والاقتصادية عند اتخاذ قرار للنصف الثاني من العام أثناء اجتماع الوزراء في يونيو. ويجب اعتبار الطلب العالمي على النفط للأمد الطويل أثناء استقرار السوق وبالتالي استقرار الأسعار التي ستروج الاستثمارات في صناعة النفط.

أثناء الحديث استعرض الطرفان "ميثاق التعاون بين البلدان المنتجة للنفط". قيل انه يخطط استكمال كل العمليات المتعلقة بإعداد الميثاق حتى يونيو للعام الحالي.

كما ناقش الوزير الأذربيجاني مع وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المرزوعي مسائل تنظيم سوق النفط. قال المزروعي إن سعر النفط الحالي معقول. ونوقشت أثناء الحديث العوامل الجيوسياسية وتأثيرات النفط الصخري واحتياطيات النفط التجارية والنمو الاقتصادي العالمي وديناميكية الطلب على النفط.

إلى جانب ذلك، التقى وزير الطاقة الاذربيجاني مع رئيس مؤتمر أوبك وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو فيرنانديز، وزير نفط نيجيريا ايمانويل كاتشيكفو ووزير النفط والكهرباء والمياه الكويتي خالد الفاضل ووزير النفط والغاز العماني محمد الرومحي ووزير الطافة الجزائري محمد عرقاب ووزير النفط البحريني الشيخ محمد آل خليفة.