العاهل السعودي يدعو لعقد قمتين طارئتين خليجية وعربية في مكة المكرمة

باكو، 20 مايو (أذرتاج).

دعا العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم السبت إلى قمتين طارئتين خليجية وعربية في مكة المكرمة في 30 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن موقع اتحاد "يونا" للأنباء ان هدف عقد القمتين هو التشاور والتنسيق مع الدول العربية في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية في مسائل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية الإماراتية، وآخر تطورات الأوضاع في اليمن وهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة العربية السعودية وتداعياته الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.