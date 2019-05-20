باكو، 20 مايو / أيار، (أذرتاج) تسلم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برقيات تهنئة بمناسبة 28 مايو يوم الجمهورية من كل من ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الملكة إليزابيث الثانية ورئيس جمهورية الهند رام نات كوفيند ورئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد أشرف غني ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزييف وملك السويد السادس عشر كارل غوستاف ورئيس جمهورية كوريا مون جيه إن والحاكم العام للاتحاد الأسترالي بيتر كوسغروف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتسلم برقيات تهنئة من قادة الدول بمناسبة يوم الجمهورية

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