باكو، 20 مايو / أيار، (أذرتاج) أرسل خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة 28 مايو يوم الجمهورية لبلاده. كما جاء في البرقية: "صاحب الفخامة الأخ الرئيس إلهام حيدر علييف حفظه الله رئيس جمهورية أذربيجان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق اطراد التقدم والازدهار. ولفخامتكم تحياتنا وتقديرنا. أخوكم خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية"

AZERTAG.AZ : العاهل السعودي يهنئ الرئيس الأذربيجاني

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