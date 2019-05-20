باكو، 20 مايو / أيار، (أذرتاج) بعث عادل عبد المهدي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة 28 مايو يوم الجمهورية لبلاده. كما يلي في البرقية: فخامة إلهام علييف الموقر رئيس جمهورية أذربيجان تحية طيبة باسمنا وباسم حكومة وشعب جمهورية العراق نقدم لكم أكمل التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية أذربيجان الصديقة، مغتنمين هذه المناسبة للتعبير عن عمق علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا وشعبينا الصديقين، متمنين لكم دوام النجاح والسداد في مهامكم. وتقبلوا أسمى التقدير والاحترام... عادل عبد المهدي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق".

AZERTAG.AZ : رئيس مجلس الوزراء العراقي يهنئ الرئيس الأذربيجاني

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