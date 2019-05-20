ولي العهد السعودي يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 20 مايو / أيار، (أذرتاج)

أرسل محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للمملكة العربية السعودية برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة 28 مايو يوم الجمهورية لبلاده.

كما جاء في البرقية:

"صاحب الفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف حفظه الله

رئيس جمهورية أذربيجان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ولفخامتكم تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع"