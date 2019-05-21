القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 20 مرة

باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 20 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية شاوارشاوان بمحافظة نيمبريان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية فرحلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية قارالار بمحافظة طوفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرى طاغي بكلي وكنقرلي وصاريجالي ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية قروند بمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات قويقول وجورانبوي وتارتار وأغدام وجبرائيل الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.