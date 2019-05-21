إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 4 أشهر

باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

يتم تصدير معظم المنتجات الأذربيجانية إلى إيطاليا خلال أشهر يناير – أبريل للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتركيا والصين في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 4 أشهر من العام الجاري.

بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا مليارين و114 مليون و431 ألف دولار أمريكي والى تركيا 756 مليون و978 ألف دولار والى الصين 552 مليون و920 ألف دولار.

إيطاليا وتركيا والصين في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان للتبادل التجاري مع أذربيجان. وبلغ حجم التبادل التجاري مع إيطاليا مليارين و243 مليون و690 ألف دولار ومع تركيا مليار و197 مليون و903 ألف دولار ومع الصين 931 مليون و782 ألف دولار.