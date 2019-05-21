الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي

باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

صدرت من أذربيجان خلال أشهر يناير - أبريل إلى البلاد الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي منتجات بلغت قيمتها 4 مليارات و19 مليونا و722 ألف دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا المؤشر أكثر قدر مليار و79 مليونا و851 ألف دولار مما كان في الشهر ذاته لعام 2018.

وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان في الشهر الماضي 769 مليون و333 ألف دولار.