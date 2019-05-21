حجم المعاملات التجارية في أذربيجان يتجاوز 11.6 مليار دولار خلال العام الجاري

باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

بلغ حجم المعاملات التجارية في أذربيجان 11 مليارا و639 مليون و281 ألف دولار أمريكي خلال أشهر يناير – أبريل للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن الواردات تشكل 4 مليارات و549 مليون و421 ألف دولار من حجم التداول الإجمالي والصادرات 7 مليارات و89 مليونا و959 ألف دولار.