حجم المعاملات التجارية في أذربيجان يتجاوز 11.6 مليار دولار خلال العام الجاري
AzerTAg.az
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٦:١٥]
باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)
بلغ حجم المعاملات التجارية في أذربيجان 11 مليارا و639 مليون و281 ألف دولار أمريكي خلال أشهر يناير – أبريل للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن الواردات تشكل 4 مليارات و549 مليون و421 ألف دولار من حجم التداول الإجمالي والصادرات 7 مليارات و89 مليونا و959 ألف دولار.
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