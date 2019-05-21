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    حجم المعاملات التجارية في أذربيجان يتجاوز 11.6 مليار دولار خلال العام الجاري

    ٢١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:١٥‎]

    باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

    بلغ حجم المعاملات التجارية في أذربيجان 11 مليارا و639 مليون و281 ألف دولار أمريكي خلال أشهر يناير – أبريل للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن الواردات تشكل 4 مليارات و549 مليون و421 ألف دولار من حجم التداول الإجمالي والصادرات 7 مليارات و89 مليونا و959 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ : حجم المعاملات التجارية في أذربيجان يتجاوز 11.6 مليار دولار خلال العام الجاري
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