    • / اقتصاد

    اقتصاد


    سويسرا أكثر الدول تصديرا للمنتجات إلى أذربيجان في 4 أشهر

    ٢١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:٤٠]

    باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

    استوردت أذربيجان معظم المنتجات من سويسرا في الفترة من يناير إلى أبريل للعام الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن سويسرا وروسيا وتركيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها إلى أذربيجان خلال 4 أشهر. بلغ حجم الواردات من سويسرا 739 مليون و271 ألف دولار ومن أمريكا 739 مليون و271 ألف دولار ومن روسيا 660 مليون و637 ألف دولار ومن تركيا 440 مليون و924 ألف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :سويسرا أكثر الدول تصديرا للمنتجات إلى أذربيجان في 4 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:١٥‎]
    حجم المعاملات التجارية في أذربيجان يتجاوز 11.6 مليار دولار خلال العام الجاري
    ٢١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
    الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي
    ٢١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٥‎:٢٠]
    ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال 4 أشهر
    ٢١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٤:٤٥‎]
    إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 4 أشهر
    سويسرا أكثر الدول تصديرا للمنتجات إلى أذربيجان في 4 أشهر