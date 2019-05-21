سويسرا أكثر الدول تصديرا للمنتجات إلى أذربيجان في 4 أشهر

باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

استوردت أذربيجان معظم المنتجات من سويسرا في الفترة من يناير إلى أبريل للعام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن سويسرا وروسيا وتركيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها إلى أذربيجان خلال 4 أشهر. بلغ حجم الواردات من سويسرا 739 مليون و271 ألف دولار ومن أمريكا 739 مليون و271 ألف دولار ومن روسيا 660 مليون و637 ألف دولار ومن تركيا 440 مليون و924 ألف دولار أمريكي.