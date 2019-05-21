بدء أعمال الندوة الدولية الأولى للخزفيات في شاكي بحضور الخزافين العرب

شاكي، 21 مايو (أذرتاج).

افتتحت اليوم في شاكي شمال غربي أذربيجان أعمال الندوة الدولية الأولى للخزفيات تحت عنوان "من الطبيعة إلى التاريخ". ستستمر أعمال الندوة حتى 2 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج ان الهدف من تنظيم هذه الندوة الدولية هو تبادل الخبرات مع الخزافين من البلدان المختلفة وإطلاع المشاركين والزوار على مستجدات فن الخزف.

أقيم اليوم في 21 مايو حفل افتتاح الندوة بمشاركة قيادة مدينة شاكي وكبار مسئولين من "آباد" والحرفيين والخزافين ومحبي الفن.

منطقة شاكي في أذربيجان معروفة بالحرفيين والفنانين في 18 نوعا من الفنون التطبيقية الشعبية.

يشارك في الندوة 26 خزافا من أذربيجان وتركيا وروسيا وتونس وبنغلادش وبولندا وأوكرانيا والعراق والأردن ولاتفيا والبرازيل والنرويج والتشيك وقيرغزستان ومنغوليا.