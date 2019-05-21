وفد وزارة الدفاع يشارك في مؤتمر مسابقات "الألعاب العسكرية الدولية - 2019"
AzerTAg.az
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٧:٤٣]
باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)
شارك رئيس الإدارة العام للتدريب الحربي والتعليم العسكري لدى وزارة الدفاع الأذربيجانية الجنرال أنور أفندييف والوفد المرافق له في مؤتمر مسابقات "الألعاب العسكرية الدولية - 2019" في موسكو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة أنه خلال الاجتماع يناقش المندوبون شروط وأحكام المسابقات ويفحصون المناطق التي ستقام فيها المسابقة.
يتوقع أن يحضر ممثلو الجيش الأذربيجاني في مسابقات "كأس البحر" و"بياتلون الدبابات" و"الماجستير من نيران المدفعية" و"حد القناص" و"المرحلة الطبية العسكرية" و"المطبخ الميداني".
ومن المقرر عقد مسابقات "الألعاب العسكرية الدولية – 2019" في الفترة ما بين 3 - 17 أغسطس.
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