كشف عدد السياح الوافدين إلى أذربيجان من بلدان البلطيق

ريغا، 21 مايو (أذرتاج).

كشف عدد السياح الوافدين الى أذربيجان من بلدان البلطيق خلال الربع الأول من هذا العام.

أفادت وكالة أّذرتاج ان عدد السياح من بولندا ولاتفيا وليتفانيا واستونيا كان 649 و325 و345 و141 خلال الربع الأول من عام 2019. يأتي السياح الى أذربيجان في اشهر الربيع والصيف أساسا، لذا لم تسجل زيادة خاصة في عدد السياح الوافدين من البلدان الشمالية.

بالمناسبة، بلغ عدد السياح الزائرين الى أذربيجان من بولندا في العام الماضي 5049 سائح ومن لاتفيا 2433 سائح ومن ليتوانيا 1903 سائح ومن إستونيا 1163 سائح.

يجب الذكر ان بين أذربيجان ولاتفيا رحلات جوية مباشرة تسير في موسمي الصيف والخريف.