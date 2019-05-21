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    النائبة الأولى للرئيس زارت قصبة كوردخاني

    ٢١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:٢٩]

    باكو، 21 مايو، أذرتاج

    زارت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا برفقة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا في 21 مايو اليوم قصبة كوردخاني لحي صابونجي للعاصمة باكو.

    أفادت أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا ونائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا وصلتا في البداية إلى المدرسة المتوسطة رقم 113 باسم حسين بالا اقاوردييف بقصبة كوردخاني. قيل إن عدد سكان قصبة كوردخاني 6 آلاف نسمة وفيها مدرسة واحدة. تفقدت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا ونائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا غرف الدرس واجتمعتا مع المدرسين والتلاميذ.

    وتتألف المدرسة من وحدتين بنيت الوحدة الأولى عام 1971م ويتعلم فيها 2320 تلميذ وتلميذة على يد 100 مدرس ومدرسة. وبنيت الوحدة الثانية عام 2008م.

    أعطت النائبة الأولى للرئيس توجيهات باجراء اعمال الإصلاح وإعادة البناء المناسبة في المدرسة.

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    ثم نزلت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا ونائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا ضيفتين على بيت ساكن القصبة تلمان علييف.

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس زارت قصبة كوردخاني
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